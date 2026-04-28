تطورات إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل
الدنماركي حسم الأمر.. هل يرحل توروب عن الأهلي بعد هزيمة بيراميدز؟
الصلح خير.. إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وشقيقتها وأسرتها بعد خناقة بالشيخ زايد
دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بحشائش بالقرب من أحدى قرى سمالوط بالمنيا
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
نتنياهو: فجرنا اليوم نفقا ضخما تابعا لحزب الله
بسمة وهبة : الأهلي من أول ماتش في الدوري ملعبش كورة بتلاتة جنيه
8 آلاف قرش .. هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر
منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
قرار جديد بشأن 26 متهما في حفل فيلا أكتوبر الفاضح
قبل الحجز .. تكلفة حج الجمعيات 2026 بكل التفاصيل
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من هو علي الزيدي رئيس الحكومة العراقية الجديد؟

علي الزيدي
علي الزيدي
ملك ريان

بعد تصاعد اسمه بشكل مفاجئ داخل المشهد السياسي العراقي، تصدر اسم علي الزيدي محركات البحث، عقب تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد توافق قوى “الإطار التنسيقي” عليه كمرشح تسوية لإنهاء حالة الجدل السياسي في البلاد.  

وعلي الزيدي يُعرف كرجل أعمال عراقي يمتلك استثمارات واسعة في قطاعات البنوك والخدمات وتوريد المواد الغذائية الخاصة ببرنامج “السلة الغذائية” الحكومي، الذي يخدم ملايين العراقيين، لكنه لم يكن من الأسماء السياسية المعروفة سابقاً داخل العراق، ما جعل اختياره مفاجئاً للكثيرين.  

وُلد الزيدي في بغداد، وتشير تقارير أخرى إلى أن أصوله تعود إلى محافظة ذي قار، وهو في الأربعينيات من عمره، ويحمل خلفية أكاديمية متنوعة تجمع بين القانون والمالية والمصرفية، حيث حصل على بكالوريوس في القانون، وبكالوريوس في المالية والمصرفية، بالإضافة إلى درجة الماجستير في المالية والمصرفية، كما أنه عضو في نقابة المحامين العراقيين.  

وشغل علي الزيدي عدة مناصب إدارية واقتصادية، من بينها رئاسة مجلس إدارة مصرف الجنوب، إلى جانب رئاسة الشركة الوطنية القابضة، وجامعة الشعب، ومعهد عشتار الطبي، ما منحه خبرة في الإدارة والملفات الاقتصادية قبل دخوله المعترك السياسي بشكل مباشر.  

وفي أول تعليق له بعد التكليف، أكد الزيدي أنه يسعى لتشكيل حكومة تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية والاستجابة لمطالب المواطنين، مشدداً على أهمية التعاون بين القوى السياسية المختلفة خلال المرحلة المقبلة. ووفقاً للدستور العراقي، أمامه مهلة 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

ترشيحاتنا

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

كأس العالم

فيفا يفجر مفاجأة مالية قبل مونديال 2026.. قفزة تاريخية في جوائز كأس العالم

أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

5 أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

بالصور

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

إطلالة رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فضيحة جيب.. اتهامات ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة

جيب
جيب
جيب

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد