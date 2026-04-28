من هو علي الزيدي رئيس الحكومة العراقية الجديد؟

بعد تصاعد اسمه بشكل مفاجئ داخل المشهد السياسي العراقي، تصدر اسم علي الزيدي محركات البحث، عقب تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد توافق قوى “الإطار التنسيقي” عليه كمرشح تسوية لإنهاء حالة الجدل السياسي في البلاد.

وعلي الزيدي يُعرف كرجل أعمال عراقي يمتلك استثمارات واسعة في قطاعات البنوك والخدمات وتوريد المواد الغذائية الخاصة ببرنامج “السلة الغذائية” الحكومي، الذي يخدم ملايين العراقيين، لكنه لم يكن من الأسماء السياسية المعروفة سابقاً داخل العراق، ما جعل اختياره مفاجئاً للكثيرين.

وُلد الزيدي في بغداد، وتشير تقارير أخرى إلى أن أصوله تعود إلى محافظة ذي قار، وهو في الأربعينيات من عمره، ويحمل خلفية أكاديمية متنوعة تجمع بين القانون والمالية والمصرفية، حيث حصل على بكالوريوس في القانون، وبكالوريوس في المالية والمصرفية، بالإضافة إلى درجة الماجستير في المالية والمصرفية، كما أنه عضو في نقابة المحامين العراقيين.

وشغل علي الزيدي عدة مناصب إدارية واقتصادية، من بينها رئاسة مجلس إدارة مصرف الجنوب، إلى جانب رئاسة الشركة الوطنية القابضة، وجامعة الشعب، ومعهد عشتار الطبي، ما منحه خبرة في الإدارة والملفات الاقتصادية قبل دخوله المعترك السياسي بشكل مباشر.

وفي أول تعليق له بعد التكليف، أكد الزيدي أنه يسعى لتشكيل حكومة تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية والاستجابة لمطالب المواطنين، مشدداً على أهمية التعاون بين القوى السياسية المختلفة خلال المرحلة المقبلة. ووفقاً للدستور العراقي، أمامه مهلة 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.