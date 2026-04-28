قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بسمة وهبة: اللي مش قد تيشيرت الأهلي يمشي.. مفيش مكان للتعالي على الكورة

الأهلي
الأهلي
محمود محسن

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ النادي الأهلي بحاجة إلى تحرك عاجل على مستوى الجهاز الفني، موضحة: “يعني لو عايز مساعدين للمدرب.. هاتوا له يا جماعة، النادي الأهلي لازم يوفّر كل الدعم”.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن الإدارة لم تقصر في توفير الإمكانيات، قائلة: "إنتوا مش حارمين اللعيبة من حاجة، بالعكس عاملين واجبكم على أكمل وجه".

وتابعت وهبة حديثها مشيرة إلى ضرورة وجود “سياسة واضحة داخل الفريق”، مؤكدة أن اللاعبين بحاجة إلى نظام ثواب وعقاب، قائلة: “اللعيبة كمان محتاجة سياسة.. سياسة الثواب والعقاب.. شوفوا حل”.

وأبدت استياءها من بعض السلوكيات داخل الملعب، قائلة: “إنما واحد نازل قالب وشه في الدقيقة 70 ليه؟ هو إنت كاسر عين الأهلي؟ إيه التعالي ده على الكورة؟!”، في إشارة إلى ضرورة الالتزام والانضباط داخل الفريق.

واختتمت الإعلامية حديثها بنبرة قوية قائلة: “اللي مش قد تيشيرت الأهلي يا جماعة يمشي”، مؤكدة أن النادي يضم أفضل اللاعبين في مصر، ومع ذلك “المحصلة صفر لا كاس ولا دوري ولا بطولة أفريقيا ولا حتى كورة حلوة”، متسائلة: “هو ده الأهلي يا جماعة؟”، في انتقاد مباشر للأداء العام للفريق رغم الإمكانيات الكبيرة المتاحة له.


 

بسمة وهبة الأهلي الجهاز الفني الإمكانيات اللعيبة

المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
هنا الزاهد
جيب
