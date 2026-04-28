تاج الدين: المضادات الحيوية أنقذت ملايين الأرواح ولا بديل عنها في العلاج

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المضادات الحيوية تُعد من أهم الاكتشافات الطبية في التاريخ الحديث، موضحًا أنها أسهمت في إنقاذ حياة ملايين البشر حول العالم من مضاعفات العدوى البكتيرية الخطيرة.

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الدراسات والتاريخ العلمي أثبتا الدور المحوري للمضادات الحيوية في علاج العديد من الأمراض التي كانت في الماضي تهدد الحياة، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي وسائل أخرى.

وأشار إلى أن الأنظمة الغذائية ونمط الحياة الصحي لا يُعتبران بديلاً عن العلاج الدوائي، وإنما يمكن أن يلعبا دورًا مساعدًا في دعم الجسم وتعزيز الاستفادة من الأدوية وتحسين عملية التعافي.

وتابع أن الدواء يأتي في مقدمة وسائل العلاج عند الحاجة الطبية، بينما يأتي دور التغذية ونمط الحياة الصحي كعوامل مساندة ضمن خطة العلاج الشاملة.

