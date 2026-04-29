وزير الري: التحول الرقمي يضع هيئة المساحة كمرجع وطني للبيانات الجيومكانية..ورئيس اتصالات النواب: ينهي المصالح بسهولة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بشأن متابعة إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وإجراءات تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لرقمنة بيانات هيئة المساحة، حيث تم نهو البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، كما يجري عمل مسح ضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة بنسبة إنجاز تصل إلى ٣٠% حاليًا.

كما تم عرض مقترح خطة التحول الرقمي، بحيث يتم إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي لهيئة المساحة، وإنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بكفر الشيخ (كمرحلة أولى)، تمهيدًا لتعميم التجربة لاحقًا على باقي مديريات المساحة بالجمهورية.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يهدف لجعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم المشروعات القومية ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين، حيث يعزز التحول الرقمي من كفاءة العمليات والخدمات بالهيئة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، كما يدعم التحول الرقمي تحقيق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل مديريات المساحة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة المساحة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، لرقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات بكافة جهاتها من مديريات ومكاتب هندسية وخلافه، للتسهيل على السادة المواطنين، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية.

كما وجه سيادته بإعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد وأطر زمنية واضحة، بحيث تتضمن الخطة كافة أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات (الأجهزة، خطوط الربط... إلخ)، وكافة الاحتياجات اللوجستية مثل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي على الطبيعة وغيرها، وإعداد تصور كامل للكوادر البشرية المطلوب توفيرها لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل، مع تحديد (الأعداد - الدرجات الوظيفية - المهام - البرامج التدريبية - ... إلخ).

كما وجه بأن تتضمن الخطة تحديدًا للفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، مع الاسترشاد بما تحقق سابقًا بنجاح من أعمال رقمنة السجل العيني.

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن تطبيق منظومة التحول الرقمي في القطاعات التنفيذية، ونرى على سبيل المثال عنما تم تطبيق التحول الرقمي في خدمة البريد المصري أصبح المواطن ينهي مصالحه بكل سهولة ويسر سواء الأحوال المدنية أو الشهر العقاري أو الخدمات المرورية، وبالتالي أصبحت الخدمات كلها في مكان واحد وهذا الأساس.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": وعندما يتم تطبيق منظومة التحول الرقمي باكتمال في كل القطاعات التنفيذية ستكون فارقة بشكل كبير، وستعيد الثقة بين المواطن والقطاعات التنفيذية مثل مجالس المدن والوحدات المحلية.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: كما أنه يتم الآن تدريب العاملين والموظفين والإداريين في القطاعات التنفيذية المختلفة لكي تنطلق منظومة التحول الرقمي، والتى ستنجز في إجراءات طلبات المواطنين، وسيكون الملف محفوظا ولن يضيع في ظل وجود العنصر البشري.