أمين البحوث الإسلاميَّة يبحث مع وفد الجامعة الإسلاميَّة بالمالديف آفاق التعاون

استقبل الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بمكتبه صباح اليوم، وفدًا من الجامعة الإسلاميَّة بجمهوريَّة المالديف؛ لبحث سُبُل التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدِّمتها: القضايا الفكريَّة المعاصرة، ودعم البحث العلمي في مجالات الدراسات الإسلاميَّة.

وخلال اللقاء، تناول الجانبان سُبُل تعزيز التكامل العلمي بين المؤسسات الدينيَّة والأكاديميَّة؛ بما يسهم في تقديم معالجات واقعيَّة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإسلاميَّة، خاصَّةً في ظل ما يشهده العالَم من تحوُّلات متسارعة تتطلَّب خطابًا دينيًّا واعيًا ومنضبطًا.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ الأزهر الشريف، بما يمتلكه من رصيد علمي وتاريخي، يضع على عاتقه مسئوليَّة دعم مسارات التعاون مع المؤسسات العلميَّة حول العالَم، مشيرًا إلى أنَّ الانفتاح المدروس على التجارب المختلفة يُسهم في تطوير أدوات البحث والمعالجة، دون الإخلال بالثوابت الشرعيَّة.

كما أشار فضيلته إلى أهميَّة الاستثمار في الكوادر العلميَّة الشابَّة، وتأهيلها للتعامل مع القضايا المستجدَّة برؤية تجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ بما يضمن استدامة الدور العلمي والدعوي للمؤسسات الدينيَّة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لمكانة الأزهر الشريف العلميَّة، وحرصهم على بناء شراكات فعَّالة مع مجمع البحوث الإسلاميَّة، تسهم في تبادل الخبرات وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يخدم قضايا الأمَّة الإسلاميَّة.

ضمَّ الوفد: الدكتور علي زاهر، رئيس الجامعة الإسلاميَّة بالمالديف، والدكتور أحمد أمين، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد منصور، عميد كليَّة القرآن الكريم بالجامعة، والدكتور نيمال محمد، عميد كليَّة معارف الوعي والعلوم الإنسانيَّة بالجامعة، والدكتور حمدي جمعة، عضو هيئة التدريس بالجامعة.