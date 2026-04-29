ضبط كيان غير مرخص لتصنيع الشوكولاتة من بقايا البسكويت وزيت مجهول المصدر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية برئاسة هناء عقيلة وبالتنسيق مع إدارة تموين قويسنا برئاسة الدكتورة سهير شرف وحضور الدكتور مصطفي صعوان نائب رئيس المدينة و طارق عبد المحسن و احمد عرفان مسئول الرقابة بادارة تموين قويسنا حملة تفتيشية مفاجئة اليوم .

أسفرت عن ضبط كيان غير مرخص يقوم بتصنيع الشيكولاته من بقايا مصانع البسكويت وزيت مجهول المصدر، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير محاضر بالمخالفات المرصودة.



كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن يدار بدون ترخيص وبه أربعة ألاف كرتونة مقرمشات مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم ضبط مخزن أسمنت غير مرخص به عشرة طن اسمنت مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .



من جانبه، أكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري وضرورة تضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.