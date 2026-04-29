الإشراف العام
تحقيقات وملفات

نصف مليون جنيه مخالفات.. مفاجأة صادمة لمواطن على سيارتيه خلال 3 سنوات

إسراء عبدالمطلب

أثار تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تراكم مخالفات مرورية ضخمة على سيارتين ملاكيين حالة واسعة من الجدل، بعد أن كشف صاحبها عن وصول إجمالي المخالفات إلى نحو 450 ألف جنيه خلال أقل من ثلاث سنوات. 

وانتشر المنشور بشكل سريع على منصة فيسبوك، ما دفع العديد من المتابعين إلى التعبير عن الدهشة من حجم المبالغ المتراكمة وطبيعة المخالفات.

الواقعة

بدأت القصة عندما نشر شخص يُدعى "ح. أ" صورة عبر حسابه الشخصي تُظهر تفاصيل مخالفات مرورية تخص سيارتين مملوكتين له.

وأوضح في منشوره أن هذه المخالفات تراكمت خلال فترة لم تتجاوز ثلاث سنوات، في ظل استخدامه اليومي للسيارتين بين محل إقامته في منطقة الرحاب ومقر عمله بمدينة السادس من أكتوبر.

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا، بين من شكك في دقة الأرقام المتداولة، ومن اعتبرها مؤشرًا على ضرورة مراجعة سلوكيات القيادة وآليات رصد المخالفات.

تفاصيل المخالفات

وفي المقابل، شكك عدد من المتابعين في صحة الصورة المتداولة، معتبرين أن الرقم مبالغ فيه. إلا أن مراجعة بيانات اللوحات عبر الموقع الرسمي لمخالفات المرور أظهرت صحة الأرقام، حيث سجلت إحدى اللوحتين مخالفات بقيمة 361,020 جنيهًا، بينما بلغت المخالفات على السيارة الأخرى 83,980 جنيهًا.

تعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على ملف المخالفات المرورية وتراكمها، وأهمية متابعة السائقين لحالة مركباتهم بشكل دوري، إلى جانب تعزيز آليات الإخطار الفوري بالمخالفات لتفادي تراكمها إلى مستويات مالية كبيرة، قد تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين في حال تأخر سدادها أو عدم العلم بها في الوقت المناسب.

ومن جانبه، قال مالك السيارتين إنه فوجئ بتراكم مخالفات مرورية بلغت نحو 450 ألف جنيه خلال أقل من ثلاث سنوات، موضحًا أن هذه المخالفات سُجلت على سيارتين مملوكتين له، في ظل تنقله اليومي بين محل سكنه بمنطقة الرحاب ومقر عمله في مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن طبيعة المخالفات كانت متنوعة، وتشمل تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن مخالفات تتعلق بإعاقة حركة السير.

وأشار إلى أنه لم يتلقَّ أي إشعارات أو رسائل نصية تُنبهه بوقوع هذه المخالفات أولًا بأول، ما أدى إلى تراكمها بهذا الشكل الكبير دون أن يتمكن من تسويتها في حينه.

