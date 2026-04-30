رئيس مدينة القصير يعقد لقاءً جماهيريًا لبحث مطالب المواطنين

في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بشكاوى وطلبات المواطنين والعمل على تلبيتها، عقد اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، لقاءً جماهيريًا اليوم، لبحث مطالب الأهالي والاستماع إلى شكواهم بشكل مباشر.

وشهد اللقاء عرض عدد من الطلبات المتنوعة، شملت الحصول على وحدات سكنية، واستبدال وحدات أخرى، إلى جانب طلبات توفير فرص عمل، والحصول على قطع أراضٍ لإقامة مشروعات.

جاء اللقاء بحضور الأستاذ عابدين سعيد، سكرتير المدينة، ومديري الإدارات التنفيذية المعنية، حيث تم توجيه الجهات المختصة بدراسة كافة الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.