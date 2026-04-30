حملة مسائية لرفع الإشغالات والمخالفات بمدينة مرسى علم

في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر برفع الاشغالات والمخالفات من الطرق والأرصفة.

كلف اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم طارق الجمال سكرتير مدينة مرسى علم والإدارة الهندسية بالمرور على المحلات بنطاق المدينة للتأكد من رفع الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين .

أكد خليل على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ظهور المدينة بالشكل الحضارى والجمالى .

كما شدّد خليل على مداومة المرور اليومى بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية لرصد أى مخالفات أو إشغالات ورفعها على الفور وذلك في اطار المتابعة المستمرة للمدينة.