قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعه المنصورة: انطلاق فعاليات MEGFair بكلية الحاسبات والمعلومات

همت الحسينى

انطلقت فعاليات «MEGFair» بكلية الحاسبات والمعلومات على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرعاية الدكتورة نهى هيكل، عميدة الكلية، والدكتور محمد محفوظ الموجي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الديدموني، وكيلة الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وبإشراف الدكتورة سارة المتولي، منسقة الأنشطة الطلابية، وتنظيم فريق MEGA.

وجاء تنظيم الفعالية انطلاقًا من حرص الجامعة على بناء جيل قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل التكنولوجي، من خلال إتاحة مساحات تفاعلية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتدعم توجه الطلاب نحو تخطيط مساراتهم المهنية بشكل واعٍ ومدروس.

وهدفت «MEGFair» إلى تقديم تجربة متكاملة تساعد الطلاب على اكتشاف اهتماماتهم المهنية، وبناء شبكة علاقات فعّالة، والاستفادة من خبرات المتخصصين، بما يعزز فرصهم في الدخول إلى سوق العمل بثقة، ويُقرِّب المسافة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وشهدت الفعالية، على مدار يومين، برنامجًا متكاملًا يجمع بين التعلم والتطبيق؛ حيث خُصِّص اليوم الأول، الذي أُقيم بمدرج مجدي أبو الريان بكلية الهندسة، لجلسات حوارية ومحاضرات متخصصة (Sessions)، بمشاركة نخبة من خبراء ورواد المجال التكنولوجي، تناولت واقع سوق العمل، ومهارات المستقبل، وآليات بناء مسارات مهنية ناجحة في ظل التطور الرقمي المتسارع.

فيما خُصِّص اليوم الثاني لإقامة ملتقى توظيفي موسع (Job Fair) أمام مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، أتاح للطلاب فرصة التعرف على فرص التدريب والتوظيف المتاحة، والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات، في خطوة عملية لترجمة ما اكتسبوه من معارف إلى فرص حقيقية على أرض الواقع.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهى هيكل أن الكلية تحرص على تنظيم فعاليات نوعية تسهم في تنمية الوعي المهني لدى الطلاب، مشيرةً إلى أن «MEGFair» تمثل مساحة مهمة لربط الطالب بمتطلبات سوق العمل، وتفتح أمامه آفاقًا أوسع للتخطيط لمستقبله المهني.

وأوضحت الدكتورة سارة المتولي أن الفعالية تستهدف تمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف، وبناء شبكة علاقات مهنية قوية، بما يعزز فرصهم التنافسية، ويؤهلهم لاتخاذ خطواتهم المستقبلية بثقة ووعي.

واختُتمت الفعالية وسط حضور وتفاعل لافت من الطلاب، عكس حجم الاستفادة العملية التي حققوها من المشاركة، سواء على مستوى التعرف على مسارات مهنية متنوعة أو بناء تواصل مباشر مع سوق العمل، بما يعزز من جاهزيتهم لاتخاذ خطوات أكثر وضوحًا نحو مستقبلهم المهني.

الدقهليه جانعه المنصوره الحاسبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

