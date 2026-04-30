المصرية لنقل الكهرباء توافق على تجديد إجازات العاملين بالخارج

أصدرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندس منى رزق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قرار بتجديد الإجازات الخاصة للعاملين بدون مرتب ، وذلك في إطار تنظيم أوضاع العاملين وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والمراعاة الاجتماعية للعاملين بالشركة.

وجاء في المنشور، أنه بالإشارة إلى القرار رقم (1-3) لسنة 2025 بتاريخ 23 مارس 2025، والمتعلق بضوابط منح الإجازات الخاصة بدون مرتب، أن هناك عددًا من الطلبات المقدمة من العاملين الحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب تجاوزت مدة الخمس سنوات، وهو ما استدعى إعادة النظر في هذه الحالات، خاصة بعد رصد عدد من الآثار الاجتماعية المرتبطة بعدم تجديد بعض الإجازات الخاصة بدون مرتب للعمل بالخارج.

وأكدت الشركة أن القرار يأتي في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل داخل مواقع العمل المختلفة، وضمان استمرار الأداء بكفاءة، وبين الحفاظ على الموارد البشرية بالشركة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للعاملين، ويجنب الشركة فقد الكوادر الفنية المتميزة التي قد تضطر إلى الاستقالة حال عدم السماح بتجديد الإجازات.

حيث تقرر عدم الممانعة في تجديد الإجازة الخاصة بدون مرتب للعاملين الذين سبق منحهم إجازات للعمل بالخارج، وذلك وفق ضوابط محددة، من بينها تقدم العامل بطلب رسمي لتجديد الإجازة، مع إرفاق ما يفيد استمرار العمل خارج البلاد، إلى جانب التأكد من سداد المستحقات المالية المترتبة على منحه تلك الإجازة، وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

ويعكس هذا القرار توجهًا واضحًا من إدارة الشركة نحو المرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية للعاملين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تمثل فرص العمل بالخارج مصدر دخل مهم للعديد من الأسر، كما تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وأسرهم.

كما يؤكد القرار في الوقت ذاته حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على عدم الإخلال بسير العمل داخل القطاعات المختلفة، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن استمرار التشغيل وعدم التأثير على كفاءة الأداء، مع مراعاة حقوق العاملين ومصالحهم.