تأجيل استئناف عاطل على حكم سجنه بتهمة احتجاز عامل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل جلسة استئناف عاطل على حكم سجنه بتهمة احتجاز عامل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب بالسلام لـ 5 مايو.



تلقي قسم شرطة السلام، بلاغا من أهل عامل يفيدون فيه بتغيب ابنهم أكثر من 24 ساعة.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍّ، وبسؤال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المبلغ بتغيبه شوهد آخر مرة مع أحد الأشخاص الذي اصطحبه في “توك توك” ولم يظهر بعدها.



وبإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم، وتبين أنه قام باستدراج المجني عليه داخل “توك توك” إلى شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام، ثم احتجزه داخلها وقيده وتعدى عليه بالضرب انتقاما منه بسبب خلافات مالية بينهما، ثم أجبره على التوقيع على إيصالات أمانة.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه احتجزه للضغط عليه لإنهاء الخلاف بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.