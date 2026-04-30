مؤشرات تهدئة بين واشنطن وطهران.. تحركات دبلوماسية رغم استمرار الضغوط العسكرية

أكد السفير أحمد فاضل يعقوب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك مؤشرات مهمة جدا تذهب فى إطار محاولة تسوية الحرب الإيرانية الأمريكية وإنهائها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن هناك حدث مهم جدا وهو إعلان الولايات المتحدة أمس عن سحب إحدي حاملات الطائرات الأساسية الثلاث الموجودة فى المنطقة، لأنها تمثل ثلث القوي العسكرية البحرية الأمريكية الموجودة فى المنطقة، والتي شاركت فى الضربات على إيران.

وتابع أن المؤشر الثاني أنه كان هناك مشروع قدمته إيران للإدارة الأمريكية من خلال الوسيط الباكستاني، وكان يقضي إنهاء الحرب بين الطرفين بشكل دائم، ولكن فى نفس الوقت كانت تشترط أن تنهي الحصار البحري المفروض عليها، وهذا المشروع كان منطقيا لأنه كان يتضمن تهم العالم كله، وهو إقرار إيران بأنها ستعمل على فتح مضيق هرمز، ولكنه رفض من الجانب الأمريكي.

ولفت أن الولايات المتحدة بعد ذلك أعلنت أنها سوف تستمر فى الحصار إلى أن تقدم إيران مشروعا أكثر مرونة ويتقرب أكثر من المطالب الأمريكية المتعلقة بالأساس بالبرنامج النووي وغيرها، وهذا يعني أن الإتصالات الدبلوماسية ما تزال قائمة.