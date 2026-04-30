باريس: إسرائيل تعتقل 15 مواطناً فرنسياً في أسطول غزة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، بأنه تم اعتقال 15 مواطناً فرنسياً خلال سيطرة الجيش الإسرائيلي على "أسطول ربيع 2026" الذي كان متجهاً إلى سواحل قطاع غزة.

وأضاف أن فرنسا قلقة على سلامة مواطنيها، ودعا "جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، طالبت الحكومة الإيطالية، إسرائيل بالإفراج الفوري عن مواطنيها الذين كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة، والذي قامت القوات الإسرائيلية بمداهمته في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية.

ونقلت وكالة "أنساميد" الإيطالية عن بيان رسمي للحكومة، إدانتها لعملية الاستيلاء على سفن "أسطول الصمود العالمي"، مشددة على ضرورة إطلاق سراح جميع الرعايا الإيطاليين المحتجزين "بصورة غير قانونية" نتيجة هذه المداهمة.

وأكدت روما، في بيانها، رفضها لأي إجراءات تخالف القانون الدولي في المياه الدولية، مشيرة إلى أنها تتابع الموقف عن كثب مع الجهات المعنية لضمان سلامة مواطنيها وعودتهم في أقرب وقت.