الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تحرك عاجل لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة

مسجد جوهر المعيني
مسجد جوهر المعيني
إيمان طلعت

في إطار الحرص على سلامة بيوت الله والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عقد اليوم، اجتماع ميداني بمسجد جوهر المعيني بمنطقة عابدين بالقاهرة، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للآثار، لمعاينة الحالة الإنشائية للمسجد ومئذنته على الطبيعة.

وضم الاجتماع اللواء الدكتور المهندس محمد عراقي - مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والمهندسة سماح علي عبد الحميد - مدير الإدارة الهندسية لأوقاف القاهرة، والشيخ عماد حسن أحمد - مدير إدارة غرب، إلى جانب ممثلي قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، ومنطقة تفتيش آثار وسط القاهرة.

وخلال المعاينة، تبيّن وجود خطورة إنشائية جسيمة بالمئذنة، تمثلت في شروخ وانفصالات وانهيار جزئي بجوسق المئذنة، فضلاً عن وجود ميل واضح وانفصالات بكرسي المئذنة، بما يشكل خطرًا داهمًا على المواطنين والطلاب بالمناطق المحيطة.

كما كشفت المعاينة عن تدهور الحالة الإنشائية والمعمارية للمسجد بوجه عام، نتيجة انخفاض منسوب المسجد عن مستوى الشارع.

وفي ضوء ما سبق، أوصت اللجنة بضرورة التدخل الفوري والعاجل لدرء الخطورة عن المسجد والمئذنة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة متخصصة في ترميم الآثار، مع قيام المجلس الأعلى للآثار بإعداد المقايسات الفنية اللازمة.

وتؤكد وزارة الأوقاف متابعتها المستمرة لكافة المساجد، وحرصها الكامل على صيانتها والحفاظ عليها بما يضمن سلامة المصلين وروادها.

مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة مسجد جوهر المعيني الأوقاف

