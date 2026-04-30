رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل دينية النواب: قرارات الرئيس في عيد العمال تعزز الحماية الاجتماعية

الدكتور طارق المحمدي
فريدة محمد

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة ومؤثرة في سوق العمل، وتحتاج إلى تدخلات مباشرة لضمان حياة كريمة واستقرار اجتماعي.

وأوضح المحمدي، أن قرار صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة، خاصة في ظل التحديات المعيشية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يؤكد أن الدولة لا تترك مواطنيها في مواجهة الظروف، بل تتحرك بشكل استباقي لتوفير الدعم اللازم في التوقيت المناسب.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية، إلى أن إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة يمثل نقلة نوعية نحو دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة وآمنة.

وأضاف المحمدى، أن زيادة قيمة تعويضات الوفاة والإصابة في حوادث العمل تعكس تقدير الدولة لقيمة الإنسان المصري، وحرصها على توفير مظلة أمان حقيقية لأسر العمال، مؤكدًا أن هذه القرارات تترجم على أرض الواقع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه.

وفيما يتعلق بإطلاق منصة سوق العمل وتشكيل اللجان المعنية بربط التعليم باحتياجات السوق، شدد المحمدي على أن هذه الخطوات تمثل استثمارًا في المستقبل، حيث تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تتماشى مع متطلبات التنمية، وتدعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، مؤكدا على أن ما تم الإعلان عنه من قرارات يعكس إرادة سياسية حقيقية للنهوض بقطاع العمال، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التمكين والحماية والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.

مجلس النواب الدكتور طارق المحمدي لجنة الشئون الدينية

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

