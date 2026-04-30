وكيل أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تعكس انحياز الدولة الحاسم للعمال

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال جاءت كرسالة واضحة تعكس انحياز الدولة الكامل للعمال، وتقديرها العميق لدورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة، في إطار رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.

وأوضح “سليمان”، في بيان، أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل ترجمة حقيقية لإرادة سياسية داعمة للعمال، باعتبارهم القوة الدافعة لعجلة الإنتاج، مشددًا على أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في المشروعات القومية كان نتاجًا مباشرًا لجهود عمال مصر المخلصين في مختلف القطاعات.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على توطين الصناعة وتعزيز شعار “صنع في مصر” يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، قائم على الإنتاج وتعظيم القدرات المحلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار إلى أن القرارات التي أعلنها الرئيس خلال الاحتفالية، وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل، تمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتؤكد التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشاد بإطلاق منصة سوق العمل، وتوجيه الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس فهمًا عميقًا لتحديات سوق العمل، وحرصًا على تحقيق التكامل بين التعليم واحتياجات الصناعة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة.

وشدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بثبات نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، يكون فيها العامل المصري شريكًا أصيلًا في البناء وصناعة المستقبل.