طريقة عمل جلاش بالبسبوسة والقشطة.. خطوة بخطوة

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش بالبسبوسة والقشطة، فهي من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل لأفراد أسرتك وضيوفك.

مقادير جلاش بالبسبوسة والقشطة



● 2 كوب جلاش شرائط

● 1 كوب سمنة

● 2 كوب سميد

● 1 كوب زبادي

● ½ كوب لبن

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● 2 ملعقة كبيرة جوزهند

● شربات

● قشطة بلدي للتقديم

طريقة تحضير جلاش بالبسبوسة والقشطة



تخلط السمنة المذابة مع الزبادى واللبن والبيكنج بودر ورق الجلاش والسميد وجوز الهند فى صينية

توضع في الفرن حتى تمام النضج

تسقى بالشربات البارد

تزين بالقشطة وتقدم .