قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة، فهي من الأطباق اللذيذة والشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.



مقادير كرات البطاطس المقرمشة

● بطاطس مهروسة

● زعتر

● جبنة موتزاريلا

● نشا

● ملح وفلفل

● كمون

● بقدونس مفروم

● كزبرة مفرومة

● فلفل حار مفروم ناعم أخضر وأحمر

● كمون

● بهارات

● بابريكا

● زيت للقلي

● بقدونس مفروم للتقديم

طريقة تحضير كرات البطاطس المقرمشة

تخلط كل المكونات معا ثم تشكل البطاطس إلى كرات

ثم تعفر بالنشا وتقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم