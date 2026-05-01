الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جوائز الدورة السادسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.. تفاصيل

أُعلنت جوائز الدورة السادسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، حيث شهدت منافسات فئة الفيلم الروائي الطويل تنوعًا لافتًا في الأعمال المشاركة، وتكريمًا لعدد من التجارب السينمائية المميزة من مختلف دول حوض البحر المتوسط.
 

ومنحت لجنة التحكيم الجائزة الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل لفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، وحصد فيلم "بوبية" للمخرج الجزائري ياسين بوعزيز حضورًا بارزًا خلال الدورة، حيث فاز بجائزة الجمهور، كما نال جائزة لجنة التحكيم.

وفي فئة الأداء التمثيلي، تُوج الممثل التونسي حلمي الدريدي بجائزة أفضل ممثل، فيما حصلت الممثلة الجزائرية ليديا شبوط على جائزة أفضل ممثلة.
 

أما جائزة أفضل إخراج، فذهبت إلى المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر عن فيلمها "فلسطين 36"، بينما نال فيلم "الطفل المقدس" للمخرج الإيطالي باولو سكودي جائزة أفضل سيناريو.
 

كما منحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا لأفضل أداء لطفل ممثل عن فيلم "ابن" للمخرج الإسباني ناتشو لاكاسا.
 

على جانب أخر، تمكن فيلم آخر المعجزات للمخرج عبد الوهاب شوقي، من حصد حائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان عنابة بالجزائر.
 

الفيلم مأخؤذ عن الأديب العالمي نجيب محفوظ من المجموعة القصصية “خمارة القط الأسود”، وتدور فكرة الفيلم حول شخصية يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف، يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.
 

