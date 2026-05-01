الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كريم الشناوي ومريم نعوم بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. اليوم

تقام مساء اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ندوة بعنوان “علاقة السيناريست والمخرج والحفاظ على استمرارية التعاون”.

ويُقام الماستر كلاس بحضور السيناريست مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، ويدير الجلسة الناقد السينمائي أحمد شوقي.

ويتناول اللقاء طبيعة العلاقة الإبداعية بين الكاتب والمخرج، وآليات تطويرها بما يضمن استمرارية التعاون الفني وتحقيق أفضل نتائج على مستوى العمل الدرامي.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول تجارب عملية في صناعة السينما والدراما، إلى جانب طرح رؤى مختلفة حول التحديات التي تواجه فرق العمل، وسبل بناء شراكات فنية ناجحة وطويلة الأمد.

وشهد برنامج أمس ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، حضور الناقد السينمائي أندرو محسن، الذي أدار جلسات مناقشة الأفلام مع الجمهور وصناعها في خطوة تعكس حرص المهرجان على خلق حوار مباشر حول التجارب السينمائية المشاركة.
 

وشهدت المناقشات التقاء الجمهور مع صناع الأفلام للمشاركة في مناقشة الرؤى الإخراجية والتحديات الإنتاجية في واحدة من أبرز الفقرات التفاعلية التي يحرص عليها المهرجان سنويا.

