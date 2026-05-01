صادر لصالحهما حكم قضائى.. الداخلية تكشف تفاصيل شكوى مواطن بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام ضباط شرطة بأحد أقسام الشرطة بمطروح بمساعدة شخصين "محددين" للإستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وطرده وأسرته منها.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أحد الأشخاص (طبيب - مقيم حالياً خارج البلاد) بشراء قطعة أرض خلال عام 2006 من إحدى الهيئات التابعة لمحافظة مطروح، وخلال عام 2011 إضطلع بعض الأشخاص بالإستيلاء عليها وتجزئتها وبيعها بعقود عرفية للعديد من الأشخاص من بينهم الشاكى دون علم مالكها ، وخلال عام 2022 وعقب علم المالك الأصلى لقطعة الأرض بأنه تم الإستيلاء عليها قام بالإتفاق مع شخصين (مقيمان بمحافظة مطروح) لمساعدته فى إسترداد قطعة الأرض المشار إليها مقابل مبلغ مالى ، وقام بتحرير توكيل لهما ، وتمكن المذكورين من الحصول على حكم قضائى بتمكينهما من الأرض ، وبتاريخ 3/12/2025 إضطلعت قوة من قسم شرطة الحمام بتأمين تنفيذ الحكم.

وبسؤال القائم على تصوير مقطع الفيديو أفاد بقيامه بشراء جزء من قطعة الأرض المشار إليها عام 2013 من حائزيها بعقد عرفى "دون علمه بمالكها الأصلى".. وعقب فشله فى التفاوض مع الشخصين الصادر لصالحهما قرار التمكين قام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه لإعتقاده الخاطئ بقيام قسم الشرطة بمجاملتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






