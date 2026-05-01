نفسنا نفرح.. الدردير يوجه رسالة لـ مشجعي الزمالك قبل القمة
وداع أسطوري يقترب؟ آرني سلوت يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح
في عيد العمال.. رداد: نخطط لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى 2030
الداخلية تكشف كواليس منشور ساخر من خدمات الأدلة الجنائية
التحركات الأولى للمتهم باغتيال ترامب قبل وصوله قاعة العشاء | شاهد
القبض على 7 رجال وسيدتين يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر الآن
موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 1 مايو 2026
جيش الاحتلال: دمرنا مقار قيادة ومبان عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
بمناسبة اليوم العالمي للعمل.. 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2025
حدث قبل قمة الزمالك.. لوك زيزو وتصرف مثير لعبدالله السعيد وتهديد لـ الأهلي
قبل القمة 131.. تفوق تاريخي أهلاوي أمام الزمالك قبل ديربي القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

صادر لصالحهما حكم قضائى.. الداخلية تكشف تفاصيل شكوى مواطن بمطروح

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام ضباط شرطة بأحد أقسام الشرطة بمطروح بمساعدة شخصين "محددين" للإستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وطرده وأسرته منها.

 بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أحد الأشخاص (طبيب - مقيم حالياً خارج البلاد) بشراء قطعة أرض خلال عام 2006 من إحدى الهيئات التابعة لمحافظة مطروح، وخلال عام 2011 إضطلع بعض الأشخاص بالإستيلاء عليها وتجزئتها وبيعها بعقود عرفية للعديد من الأشخاص من بينهم الشاكى دون علم مالكها ، وخلال عام 2022 وعقب علم المالك الأصلى لقطعة الأرض بأنه تم الإستيلاء عليها قام بالإتفاق مع شخصين (مقيمان بمحافظة مطروح) لمساعدته فى إسترداد قطعة الأرض المشار إليها مقابل مبلغ مالى ، وقام بتحرير توكيل لهما ، وتمكن المذكورين من الحصول على حكم قضائى بتمكينهما من الأرض ، وبتاريخ 3/12/2025 إضطلعت قوة من قسم شرطة الحمام بتأمين تنفيذ الحكم.

 وبسؤال القائم على تصوير مقطع الفيديو أفاد بقيامه بشراء جزء من قطعة الأرض المشار إليها عام 2013 من حائزيها بعقد عرفى "دون علمه بمالكها الأصلى".. وعقب فشله فى التفاوض مع الشخصين الصادر لصالحهما قرار التمكين قام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه لإعتقاده الخاطئ بقيام قسم الشرطة بمجاملتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

الطفلة الصغيرة

شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية

ترشيحاتنا

طاجن الكوارع بالحمص

لغدا يوم الجمعة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

دينا الشربيني

مبلغ خرافي باليورو.. فستان دينا الشربيني القصير يتصدر التريند

جوافة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟.. تفاصيل تفاجئك

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد