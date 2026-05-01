القبض على شخصين نصبا على راغبى السفر للعمل بالخارج



تمكنت الأجهزة للأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء شركتين "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى العمل بالخارج بالقاهرة.





أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (شخصين) بإنشاء (شركتين لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" - كائنتين بدائرتى قسمى شرطة "السلام أول، النزهة" بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، وكذا الإدعاء بإمكانية إلحاقهم بالعمل بالعديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة "على خلاف الحقيقة" وإدارتهما صفحتين بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما داخل إحدى الشركتين ، وبحوزتهما (مطبوعات دعائية – عقود إتفاق – دفاتر إستلام نقدية – 2 هاتف محمول "وبفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامى) .. وبمواجهته أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابهما عدد (5) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





