القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجال الضيافة الجوية مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (كمية من المطبوعات الدعائية) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وغلق الكيان المشار إليه تنسيقاً والجهات المعنية.





