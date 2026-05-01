حصيلة تجارة العملة.. القبص على شخص غسل 20 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.



اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الإجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات) .





وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (20) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .





