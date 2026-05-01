في عيد العمال.. رداد: تشغيل 6400 من ذوي الهمم في القطاع الخاص

أكد حسن رداد وزير العمل أن حقوق ذوي الهمم في قلب اهتمامات الدولة المصرية، كاشفاً عن نجاح الوزارة في تشغيل 6,403 شاباً منهم في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة الماضية. وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على "تغيير ثقافة" أصحاب الأعمال ليؤمنوا بقدرات ذوي الهمم الاستثنائية، مؤكداً أن الرقابة صارمة لضمان ألا تكون وظائفهم مجرد "وظائف ورقية" بل دور حقيقي ومؤثر في مواقع الإنتاج.

جاء ذلك خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد" قبل ساعات قليلة من احتفالات عيد العمال.

ويعد حسن رداد نموذجاً للوزير "التكنوقراط" الذي أحدث طفرة بلغة الأرقام؛ حيث استعرض خلال حواره حقائق ملفات شائكة، مؤكداً انخفاض البطالة لـ 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج. كما شدد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بـ 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مؤكداً أن قانون العمل الجديد هو "عقد اجتماعي" يحمي الجميع ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.