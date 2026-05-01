18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انقطاع المياه 12 ساعة عن عدة قرى بأسيوط

إيهاب عمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن حدوث انقطاع وضعف في خدمات مياه الشرب بقرية الزاوية، ومركز ومدينة أبوتيج وقراها، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 10 صباح غدا السبت لمدة 12 ساعة، وذلك في إطار استكمال أعمال مشروع توسعات محطة مياه أبوتيج المرشحة.


وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة رفع كفاءة منظومة مياه الشرب وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة بعد التوسعات نحو 43 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمناطق المستفيدة.


وأضافت أن الأعمال المقررة تشمل تنفيذ عدد من التدخلات الفنية الدقيقة داخل مكونات المحطة، من بينها لحام الفلانشات على خطوط المياه المرشحة بقطر 500 مم داخل البيارة، وتركيب وصلة جديدة على خط المياه العكرة بقطر 1000 مم، بالإضافة إلى ربط خط المروقات على المرشحات داخل مبنى المرشحات بنفس القطر، وذلك وفق البرنامج الزمني المحدد لضمان كفاءة التشغيل عقب الانتهاء من التنفيذ.


وأكدت الشركة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير انقطاع الخدمة على المواطنين، حيث سيتم تشغيل الآبار الارتوازية البديلة خلال فترة الأعمال، إلى جانب توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة عند الطلب.


كما دعت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى استمرار تلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (125)، أو الهاتف (01280733990)، أو عبر تطبيق واتساب (01281565653)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة، لضمان سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين.

قادة إيران
