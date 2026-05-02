حريق يلتهم لوكيشن مسلسل بيت بابا 2 بمدينة الإنتاج الإعلامي.. صور
حريق فى لوكيش تصوير مسلسل بيت بابا
على طريقته الخاصة.. حسين الشحات يحتفل بثلاثية الأهلي في الزمالك
باقي 60 يومًا على الزيادة.. احسب مرتبك الجديد بعد تطبيق زيادات يوليو
ضربات دقيقة وخسائر فادحة تُربك واشنطن.. إيران استهدفت 16 قاعدة أمريكية بالمنطقة
اعرف شقتك مخالفة ولا مرخصة .. خطوات هامة قبل الشراء
صعود جماعي للعملات العربية في مصر.. الدينار الكويتي يتربع على القمة
مسئول عسكري إيراني: تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد
البترول: كشف جديد للغاز الطبيعي في الدلتا بإنتاج 50 مليون قدم يوميًا
وكالة فارس: تنفيذ حكم الإعدام بحق إيرانيين اثنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
تصريحات قوية من أحمد جعفر بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي
إعدام في إيران لجاسوسين تخابرا مع الموساد الإسرائيلي
حوادث

اليوم.. دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

تستكمل محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، بعد قليل، نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) الخاص باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق لبعض فئات النساء المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل.

حملت الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وانضمت إليها عدد من المواطنات بتدخل انضمامي تأييدًا لطلبات وقف تنفيذ القرار وإلغائه، على سند من أن الإجراء يمثل قيدًا إداريًا غير دستوري على حرية التنقل، وينطوي على تمييز اجتماعي ومهني بين النساء.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا قانونيًّا أوصت فيه بـإلغاء القرار محل الطعن، مؤكدة أنه يخالف نصوص الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، وأنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، من بينهن ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، بما يشكل تمييزًا اجتماعيًّا ومهنيًّا غير مشروع.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن القرار لم يقتصر على تقييد السفر، بل انطوى على تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، إذ أُدرجت فئات واسعة من النساء تحت مسمى “الفئات الدنيا”، وهو وصف مهين – بحسب الدعوى – يطال مربيات ومديرات منازل وبائعات وممرضات وعاملات في مجالات التجميل والتطريز وغيرها، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية التي أرست مبدأ المساواة وحظرت جميع صور التمييز.

واختتم مقيمو الدعوى والمتدخلات طلباتهم بالتمسك بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدين أن القرار حوّل حرية السفر إلى “رخصة إدارية” تُمنح أو تُمنع بمعايير تمييزية تمس الكرامة الإنسانية وتخالف أحكام الدستور.

محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات مجلس الدولة المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

جماهير الزمالك

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

نظام الطيبات

نظام الطيبات للفقراء أم الأغنياء .. قائمة الأسعار تكشف مفاجآت

الدوري المصري

بعد منشور “فيفا” المتداول.. هل يتم إلغاء الهبوط في الدوري المصري؟

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال: تفكيك أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان أمس

أرشيفية

اعرف هتشري بكام..أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 2 مايو

أرشيفية

آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء..اعرف الإجراءات والرسوم

بالصور

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

