جوتيريش: حرية الصحافة تواجه تهديدا غير مسبوق في عصر الذكاء الاصطناعي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، من أن حرية الصحافة تواجه في الوقت الراهن تهديدا غير مسبوق، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن إما أن يدعم حرية التعبير أو يكتم صوتها، مؤكداً أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يسلط الضوء على حقيقة أساسية مفادها أن "حرية الناس رهينة بحرية الصحافة".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" - في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة - أن الصحافة الحرة والمستقلة هي بمثابة خدمة من الخدمات العامة الأساسية، وهي العمود الفقري التي تستند إليه مبادئ المساءلة والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

وأكد "جوتيريش" على ضرورة أن تكون للصحفيين في كل مكان القدرة على نقل الأخبار بحرية ودون خوف أو محاباة، "فحينما يفقد الصحفيون هذه القدرة على العمل، نكون جميعا من الخاسرين".

وقال الأمين العام إن "الصحفيين يتعرضون للاعتداءات والاحتجاز والرقابة والترهيب والعنف، بل يتعرضون للموت أيضا، لمجرد قيامهم بعملهم"، مسلطا الضوء على ما نشهده من ارتفاع شديد في عدد القتلى من الصحفيين في مناطق النزاع، ولا سيما في غزة.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو من كل عام، تذكيرا للحكومات بوجوب الوفاء بالتزامها بحرية الصحافة، كما يتيح للإعلاميين والإعلاميات مجالا للتأمل في مسائل حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.

أكدت الأمم المتحدة، أن هذا اليوم هو مناسبة من أجل: الاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، تقييم حالة حرية الصحافة في العالم أجمع، الدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها، تكريم الصحفيين الذين قضوا في أثناء أداء واجباتهم.