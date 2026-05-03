بركان مايون في الفلبين ينفث الحمم والرماد وتحذيرات مستمرة للسكان

أبقى معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل اليوم الأحد، بركان مايون عند مستوى التأهب 3 ، بعد أن نفث سحابة من الرماد والحمم في منطقة بيكول.

وذكر معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل ، في بيان وفقا لصحيفة فيلستار الفلبينية، أن مراقبته على مدار 24 ساعة، أظهرت تدفقات الحمم البركانية بلغت 3.8 كيلومتر في وادي باسود، و3.2 كيلومتر في وادي بونجا، و1.6 كيلومتر في وادي مي-إيسي، ورصد نشاط بركاني خفيف من نوع سترومبوليان، مع نوافير حمم متقطعة وسلسلة من تيارات الانحدار البركانية داخل وادي مي-إيسي، تحديدًا داخل منطقة الخطر الدائم، كما لا يزال يتضح توهّج فوهة البركان بالعين المجردة، بينما قُدّر تدفق ثاني أكسيد الكبريت عند 1,586 طن يوميًا حتى 1 مايو.

وأفادت الجهات المعنية بوجود مخاطر متزايدة على المناطق القريبة من البركان، ما دفع إلى إصدار تحذيرات مستمرة لسكان القرى والمناطق المجاورة، مع دعوات لتوخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة تحسبًا لأية تطورات في النشاط البركاني