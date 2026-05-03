انعقاد "قمة تعزيز التجارة والاستثمار العالميين 2026 " في بكين الشهر الجارى

أعلن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية مؤخرا اعتزامه عقد "قمة تعزيز التجارة والاستثمار العالميين 2026" في يوم 18 مايو الجاري في بكين.



وستركز القمة على المتطلبات الجديدة التي وردت في الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030) لتنمية القوى الإنتاجية الحديثة النوعية وكذلك على الاتجاهات والنقاط الساخنة الجديدة في الاقتصاد العالمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأحد.



كما ستركز القمة على مجالات أخرى تشمل تيار الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية المدفوعة بالابتكار في التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل العميق بين قطاع الخدمات والتصنيع.



كذلك ستصدر القمة مبادرة بكين، التي ستدعو مجتمع الأعمال العالمي إلى تعزيز محركات جديدة للنمو الاقتصادي العالمي بشكل مشترك وتهيئة بيئة تنموية أكثر مرونة واستدامة ومتبادلة النفع.



ويجري سنويا عقد هذه القمة، التي تم إطلاقها في عام 2022 وأصبحت منصة رئيسية للشركات المحلية والدولية لتعزيز التواصل وتعميق التعاون والسعي نحو التنمية المشتركة.

