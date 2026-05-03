ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالجلوس خارج نافذة سيارة ملاكى وإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح نارى بمطروح.

زبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقلها وقائدها (سائقان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح) ، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم (طبنجة محدثة صوت) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 30 إبريل المنقضى وإطلاق الأعيرة النارية من السلاح المشار إليه إبتهاجاً بزفاف أحد أقاربهما.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.