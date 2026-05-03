استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد شاب (26 عاما)، بعد إصابته بجروح حرجة في منطقة الرأس، برصاص الاحتلال، بالإضافة إلى أربع إصابات أخرى، واحدة في الحوض، وأخرى بالصدر، وإصابتان لطفلين.





ونقلا عن جميعة الهلال الأحمر، أصيب 40 مواطنا بالغاز السام المسيل للدموع، نقل 10 منهم للمستشفى.





وكانت عدة دوريات للاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في شارع عصيرة، وانتشرت في المنطقة، وسط مداهمة لعدد من المحال التجارية في مخيم، العين.





وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت، خلال عملية الاقتحام.





وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل تجاه الفلسطينيين.