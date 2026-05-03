الجيش البريطاني: ناقلة بضائع صب تتعرض لهجوم بالقرب من مضيق هرمز

أفاد الجيش البريطاني، بأن ناقلة بضائع صب كانت تبحر بالقرب من مضيق هرمز أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل عدة زوارق صغيرة.

وذكر الجيش البريطاني، في بيان، اليوم "الأحد"، أن جميع أفراد الطاقم بخير بعد الهجوم الذي وقع قبالة سيريك، إيران، مشددا على السفن بضرورة العبور بحذر.

وأضاف: "تلقى مركز عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة تقريراً عن حادث وقع على بعد 11 ميلاً بحرياً غرب سيريك، إيران. وقد أبلغ ربان ناقلة بضائع صب متجهة شمالاً عن تعرضها لهجوم من قبل عدة زوارق صغيرة".

وتابع البيان: "تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم وجود أي أثر بيئي.. ينصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ مركز عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة عن أي نشاط مشبوه، والسلطات تجري تحقيقاً في الأمر".