الأردن وأستراليا يبحثان توسيع مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم "الأحد" مع رئيس هيئة العمليات المشتركة الأسترالية الفريق البحري جاستن جونز والوفد المرافق له، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة العمليات المشتركة الأسترالية بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية، مؤكدا حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأردنية.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى جانب الملحق العسكري الأسترالي في عمان.