صحة البحر الأحمر: إجراء 450 عملية و64 قسطرة قلبية بمستشفى الغردقة العام خلال أبريل

أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مستشفى الغردقة العام سجلت معدلات أداء قياسية خلال شهر أبريل الماضي، حيث نجحت الفرق الطبية في إجراء 64 حالة قسطرة قلبية دقيقة، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 450 عملية جراحية تنوعت بين 294 عملية كبرى و174 عملية صغرى، شملت تخصصات العظام، والمسالك، والأنف والأذن، والرمد، والنساء والتوليد، والأوعية الدموية، والجراحة العامة والتجميل.

​ووجه الدكتور إسماعيل العربي الشكر للدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على دعمه المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكداً أن توجيهاته الدائمة بتطوير الخدمات الطبية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للمستشفيات كانت الركيزة الأساسية في تحقيق هذه النتائج، بما يضمن تقديم رعاية صحية تليق بمواطني المحافظة وتلبي احتياجاتهم بكفاءة عالية.

​وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المستشفى شهد ضغطاً تشغيلياً كبيراً خلال الشهر، حيث وصلت نسبة الإشغال في أقسام العناية المركزة والحضانات إلى 100%، مما يعكس الثقة في مستوى الخدمة المقدمة، لافتاً إلى أن العيادات الخارجية استقبلت 23,400 مريض، بينما تعامل قسم الاستقبال والطوارئ مع 20,600 حالة، مع إجراء 2,900 فحص أشعة، واستقبال 680 حالة بالقسم الداخلي، تحت إشراف مباشر من الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عبد الغني مدير المستشفى.

​وأوضح العربي أن إدارة خدمة المواطنين، تعاملت مع 103 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 98%، مؤكداً أن سرعة الاستجابة وحل مشكلات المرضى تأتي على رأس أولويات العمل، كما أثنى على الجهود المخلصة لكافة الفرق الطبية والتمريضية والإداريين والعمال، الذين يعملون بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمنظومة الصحية في البحر الأحمر.