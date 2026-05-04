على سطح السفارة الروسية.. موسكو تتعهد برد قوي لطرد النسما 3 من دبلوماسييها

أعلنت النمسا اليوم الاثنين أنها طردت ثلاثة من موظفي السفارة الروسية للاشتباه في قيامهم بالتجسس، وتعهد وزير الخارجية بـ "تغيير المسار" وشن حملة على التجسس.

أكدت وزارة الخارجية النمساوية، تقريراً بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF) يفيد بطرد ثلاثة من موظفي السفارة الروسية.

وذكرت الهيئة أن المنشآت الموجودة على سطح السفارة الروسية قد تُستخدم للتجسس على المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

رد موسكو

أعلنت السفارة الروسية في النمسا، يوم الاثنين، أن موسكو سترد بشدة على قرار النمسا طرد ثلاثة دبلوماسيين روس.

كانت فيينا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه أن ثلاثة دبلوماسيين روس أشخاص غير مرغوب فيهم، وذلك بسبب وجود معدات على أسطح المباني الدبلوماسية يُحتمل استخدامها للتجسس.