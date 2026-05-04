حملة مكبرة بمجمع الدهار بالغردقة لرفع الإشغالات وضبط الأسعار

شهد مجمع خدمات الدهار بالغردقة في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط داخل المجمع.

وجاءت الحملة بقيادة الرائد كريم الشهاوي، وكيل قسم شرطة المرافق، وبالتنسيق مع إدارة مجمع خدمات الدهار برئاسة بركات القاضي، مدير عام الأسواق، حيث استهدفت إزالة الإشغالات أمام المحلات والباكيات لتيسير حركة المواطنين، إلى جانب التفتيش على الشهادات الصحية واستعادة المظهر الحضاري للمجمع.

وأكد بركات القاضي أن إدارة المجمع تعمل بشكل مستمر للحفاظ على الشكل الجمالي وتنظيم العمل داخل الأسواق، مشيرًا إلى استمرار الحملات على كافة منافذ البيع، بما يشمل متابعة النظافة والالتزام بإعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في حماية المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.