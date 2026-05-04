الأنبا أباكير يشارك في اليوبيل الذهبي لكاتدرائية القديس جوارجيوس بالسويد

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، في احتفالية الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بالسويد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس كاتدرائية القديس جوارجيوس بستوكهولم.

وخلال الاحتفال، قدم نيافته التهنئة إلى المطران كليوباس، مُهديا إياه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

من جانبه، أعرب المطران كليوباس عن شكره العميق وسعادته بمشاركة الأنبا أباكير في هذه الاحتفالية.

كما شهدت المناسبة حضور كل من جوليو مراد، وسفيرة اليونان إيكاتريني فونتولاكي، وبرثلماو، في أجواء احتفالية مميزة عكست روح المحبة والتواصل بين الكنائس الأرثوذكسية، وأكدت على عمق العلاقات الكنسية والتعاون المشترك بين مختلف الإيبارشيات في أوروبا.