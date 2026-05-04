قطر وأوزبكستان تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود خفص التصعيد

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الاثنين، مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن محمد بن جاسم آل ثاني أكد ، خلال اللقاء ، على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.