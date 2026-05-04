قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
مدير البيئة بـ(OECD): مصر تحقق تقدمًا بيئيًا ملموسًا والهيدروجين الأخضر فرصة واعدة
الرؤية أونلاين لأول مرة.. تفاصيل قانون الأسرة للمسلمين بعد إحالته للجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عيسى: لقاءات اتحاد الغرف العربية يعكس إدراكًا متناميًا لأهمية العمل العربي المشترك

حسين عيسى
حسين عيسى
كتب محمود مطاوع

 ألقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي عُقد بدعوة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، واستضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة من مختلف الدول العربية.

    وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور حسين عيسى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيدًا بدور اتحاد الغرف العربية في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس إدراكًا متناميًا لأهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

  وأشار إلى أن قوة الدول العربية تكمن في وحدتها وتكاملها، بما يسهم في حماية مصالحها المشتركة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتوترات متسارعة، تتطلب بناء تكتلات اقتصادية قوية وقادرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.

  وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن ما يشهده اليوم من تعاون وتنسيق بين الغرف العربية يمثل تجسيدًا عمليًا لهذه الرؤية، ويعكس رغبة حقيقية في تعظيم المصالح المشتركة، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

 كما أكد أن مسارات التنمية في الدول تعتمد على قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والصناعة والخدمات، لافتًا إلى أن قطاع النقل يُعد عنصرًا محوريًا ومؤثرًا في دعم هذه القطاعات وتعزيز كفاءتها.

  وفي ختام كلمته، أكد الدكتور حسين عيسى دعم الحكومة المصرية الكامل لتعزيز التعاون العربي في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودفع جهود التنمية الشاملة في المنطقة العربية.

حسين عيسى مجلس الوزراء اتحاد الغرف العربية نائب رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

ترشيحاتنا

يستأنف ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف وعبر البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يرد على الشبهات المثارة حول الحج.. غدًا

كيف نطهر قلوبنا من الغل ونرضى الله

كيف نطهر قلوبنا من الغل ونرضى الله؟ علي جمعة يوضح

هل يقضى المغمى عليه الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟.. الإفتاء توضح

هل يقضي المغمى عليه الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد