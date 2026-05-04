عيسى: لقاءات اتحاد الغرف العربية يعكس إدراكًا متناميًا لأهمية العمل العربي المشترك

ألقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي عُقد بدعوة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، واستضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة من مختلف الدول العربية.

وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور حسين عيسى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيدًا بدور اتحاد الغرف العربية في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس إدراكًا متناميًا لأهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وأشار إلى أن قوة الدول العربية تكمن في وحدتها وتكاملها، بما يسهم في حماية مصالحها المشتركة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتوترات متسارعة، تتطلب بناء تكتلات اقتصادية قوية وقادرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن ما يشهده اليوم من تعاون وتنسيق بين الغرف العربية يمثل تجسيدًا عمليًا لهذه الرؤية، ويعكس رغبة حقيقية في تعظيم المصالح المشتركة، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

كما أكد أن مسارات التنمية في الدول تعتمد على قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والصناعة والخدمات، لافتًا إلى أن قطاع النقل يُعد عنصرًا محوريًا ومؤثرًا في دعم هذه القطاعات وتعزيز كفاءتها.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور حسين عيسى دعم الحكومة المصرية الكامل لتعزيز التعاون العربي في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودفع جهود التنمية الشاملة في المنطقة العربية.