قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتمنى الموت لـ التقي بمن اشتقت إليهم.. شاهد كلمات مؤثرة لـ هاني شاكر قبل وفاته
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
مدير البيئة بـ(OECD): مصر تحقق تقدمًا بيئيًا ملموسًا والهيدروجين الأخضر فرصة واعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني بشأن تزايد وقائع العنف ضد الأطفال

النائبة أميرة العادلي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
النائبة أميرة العادلي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
معتز الخصوصي

تقدمت النائبة أميرة العادلي ، بطلب إحاطة للمستشار  هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة والسكان بشأن تزايد وقائع العنف ضد الأطفال.

وقالت: شهد المجتمع في الآونة الأخيرة،  تصاعدًا في وقائع العنف ضد الأطفال، والتي شملت اعتداءات بالغة الخطورة، من بينها استخدام مواد حارقة، والتسبب في إصابات جسدية جسيمة، فضلًا عن وقائع ضرب ، وعنف داخل الإطار الأسري أو من المحيطين بالطفل.

وأضافت: ولا تقف خطورة هذه الوقائع عند حدود جسامتها، بل تمتد إلى وجود ثغرات عملية في التعامل القانوني معها، وتدعم خطورة هذا الأمر الأرقام والإحصائيات الحديثة، حيث تشير البيانات إلى تسجيل نحو 9106 قضية عنف ضد الأطفال خلال عام 2023، مقارنة بـ 7931 قضية في 2022، وبلغ عدد الضحايا نحو 9357 طفلًا، مع تصدر جرائم العنف الجسدي والجنسي لهذه الوقائع، فضلًا عن أن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، خاصة داخل نطاق الأسرة.

وتابعت:  تنص المادة (80) من الدستور المصري على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، كما تنص المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته على أن الطفل يُعد معرضًا للخطر إذا تعرض لأي من صور الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الاعتداء الجنسي.

واستطردت: وحيث إن هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صريحًا لما كفله الدستور والقانون من حماية للطفل، وهو مايستدعي مراجعة  الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لرصد ومواجهة تزايد وقائع العنف ضد الأطفال،و مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في التعامل مع هذه الجرائم، خاصة في حالات التنازل، و آليات حماية الأطفال داخل البيئة الأسرية، خاصة في حالات الاعتداء من ذويهم، ودور وحدات الحماية الاجتماعية والتدخل السريع في هذه الحالات، ومدى فعاليتها ، مطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته.

النائبة أميرة العادلي طلب احاطة وقائع العنف ضد الأطفال رئيس مجلس الوزراء وزير العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامج تدريبي لميسرات برنامج “نورة” بقرية دنجواي

المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامج تدريبي لميسرات برنامج “نورة” بقرية دنجواي

لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تشارك في منتدى الصحة النفسية

لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تشارك في منتدى الصحة النفسية

المجلس القومي للمرأة يشارك للعام الثاني في معرض “بي إكسبو” بجناح لعرض منتجات السيدات

القومي للمرأة يشارك للعام الثاني في معرض “بي إكسبو” بجناح لعرض منتجات السيدات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد