بسمة رمضان تحصد أول برونزية لمصر في بطولة العالم لرفع الأثقال

حققت بسمة رمضان، لاعبة المشروع القومي ببني سويف، إنجازًا جديدًا بعد فوزها بالميدالية البرونزية في منافسات الكلين والنتر، ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال التي انطلقت اليوم بمدينة الإسماعيلية.

جاء تتويج اللاعبة بعد أداء قوي ومميز أمام نخبة من أفضل رباعات العالم، لتضيف ميدالية مهمة لرصيد المنتخب المصري في مستهل مشواره بالبطولة.

وشهدت البطولة افتتاحًا رسميًا اليوم بمشاركة 54 دولة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، إلى جانب كوكبة من قيادات رفع الأثقال على مستوى العالم، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد حسن جلود