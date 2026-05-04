جميلة يا بلدي.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع

أجرى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، جولة ميدانية لتفقد أعمال التجميل ودهان البلدورات وتخطيط الشوارع، ضمن خطة مبادرة «جميلة يا بلدي» لتجميل الميادين ورفع كفاءة الشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل، وممثلي الكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية والشباب المتطوعين بالمحافظة.

تابع محافظ كفرالشيخ أعمال دهان البلدورات وتخطيط الشوارع ميدانيًا، موجهًا بالالتزام الكامل بالمعايير الفنية والجمالية، بما يسهم في تحقيق الشكل الحضاري اللائق بشوارع المحافظة، مشيداً بجهود المشاركين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن خطة التجميل لا تقتصر على دهان البلدورات فقط، بل تشمل رفع المخلفات، وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة، وزراعة الأشجار، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة، ويسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.