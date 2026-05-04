انطلاق أعمال امتحانات النقل الابتدائي بمعاهد كفر الشيخ الأزهرية| صور

رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ
رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، انطلاق أعمال امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، حيث استقبلت اللجان طلابها في أجواء سادتها حالة من الهدوء والانضباط.

وفي إطار المتابعة الميدانية اللحظية، تفقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، سير العملية الامتحانية بلجان معاهد إدارتي بيلا وكفر الشيخ التعليمية، شملت جولة فضيلته معهد "كفر العجمي" الابتدائي ببيلا ومعهد “أبو منيسي” الابتدائي بكفر الشيخ؛ وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان ومطابقة الأسئلة للمعايير المقررة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب أو المراقبين.

وخلال جولته، شدد رئيس المنطقة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة للطلاب داخل القاعات، من تهوية مناسبة وإضاءة كافية، بما يضمن لهم التركيز والتميز، مؤكداً أن غرفة العمليات بالمنطقة تتابع الموقف أولاً بأول لتذليل أي عقبات قد تطرأ.

وفي ذات السياق، حرص حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، على متابعة سير العمل بلجان معهد "القنطرة" الابتدائي التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية، حيث وجه بضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية، مع التشديد على منع الغش وفرض الانضباط التام لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وعلى صعيد اللجان، أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي اليوم امتحان مادة القرآن الكريم، بينما انتظم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في أداء امتحاني مادتي القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية.

بالتزامن مع ذلك، واصل طلاب النقل الإعدادي امتحاناتهم لليوم الخامس وقبل الأخير، حيث أدوا الاختبارات في مواد القرآن الكريم والحاسب الآلي والتربية الفنية، وسط تقارير أكدت استقرار الأوضاع في كافة اللجان وعدم رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج الدراسي، وذلك وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

