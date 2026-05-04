مارسيلينو سيرحل عن تدريب فياريال في نهاية الموسم

أعلن فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدربه مارسيلينو جارسيا تورال سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم الحالي رغم قيادة الفريق لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وقاد المدرب (60 عاما)، الذي تولى تدريب الفريق بين عامي 2013 و2016 وأشرف على عودته لدوري الأضواء، فياريال أكثر من أي مدرب آخر وقاده في 298 مباراة في كافة المسابقات.

ويحتل فياريال المركز الثالث في الدوري الإسباني قبل أربع جولات على نهاية الموسم ليضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز مارسيلينو، الذي عاد لتدريب فياريال عام 2023، بكأس ملك إسبانيا مع بلنسية عام 2019 وكأس السوبر الإسبانية مع أتليتيك بيلباو عام 2021.

وارتبط اسمه بتدريب أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.