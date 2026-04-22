نجم فياريال: ريان شرقي أفضل من لامين يامال

أشاد جورج ميكاوتادزي، مهاجم فياريال، بأداء الفرنسي ريان شرقي، مؤكدًا أنه يفضله على الإسباني لامين يامال من حيث أسلوب اللعب.

وقال ميكاوتادز إن متابعة ريان شرقي ممتعة بالنسبة له كلاعب كرة قدم، نظرًا لما يتمتع به من قدرات فنية عالية، وقدرته على اللعب بكلتا القدمين، معتبرًا أن هذه الميزة تمنحه أفضلية في بعض الجوانب.

وأضاف أن يامال رغم موهبته الكبيرة واعتماده على القدم اليمنى، إلا أن شرقي يمتلك تنوعًا أكبر في أدواته داخل الملعب، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن لكل لاعب أسلوبه الخاص الذي يميزه.

يواصل برشلونة سعيه لحسم لقب الدوري الإسباني مبكرًا، عندما يستضيف نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

