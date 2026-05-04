تصعيد إقليمي خطير.. أحمد موسى ينتقد الهجمات الإيرانية ويكشف موقف ترامب من أزمة مضيق هرمز

في تغطية موسعة للتطورات الإقليمية، أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استنكاره الشديد للهجمات المتكررة التي تستهدف مواقع مدنية وسفنًا وموانئ داخل دولة الإمارات، واصفًا تلك التحركات بأنها تمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة.

وخلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن وتيرة التصعيد بدأت منذ الثامن من أبريل الماضي، مؤكدًا أن الاعتداءات الأخيرة أسفرت عن وقوع إصابات بين المدنيين، وهو ما يعكس خطورة الوضع الراهن وتداعياته الإنسانية.

كما تطرق إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها مؤخرًا، والتي أكد فيها عزمه العمل على إنهاء أزمة السفن العالقة في مضيق هرمز، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في مسار الأزمة.

وتشهد حلقة اليوم من البرنامج مناقشة موسعة لعدد من القضايا المحلية والدولية، مع تركيز خاص على تطورات المشهد الإقليمي والتحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.