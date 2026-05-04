طرح فيلم Die My Love في دور العرض الفرنسية

بدأ عرض فيلم Die, My Love، للمخرجة الاسكتلندية لين رامزي، في دور السينما الفرنسية، وذلك عقب عرضه الأول ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته الماضية.



الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة الأرجنتينية أريانا هارويتش، تدور أحداثه في الريف الفرنسي، حيث يتتبع قصة أم شابة تواجه صراعات نفسية حادة، في معالجة درامية مكثفة تمزج بين التوتر النفسي والبُعد الإنساني.



ويقوم ببطولة الفيلم كل من النجمة الأمريكية جينيفر لورانس والنجم البريطاني روبرت باتينسون، إلى جانب لاكيث ستانفيلد، وسيسي سبيسك، ونيك نولتي.



ويُعد هذا العمل المشاركة الثامنة للمخرجة لين رامزي في مهرجان كان، حيث سبق أن حققت حضورًا لافتًا بعدد من الأفلام، من بينها Ratcatcher وWe Need to Talk About Kevin، إضافة إلى فيلم You Were Never Really Here الذي نالت عنه جائزة أفضل سيناريو عام 2017.