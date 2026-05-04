إعلام إسرائيلي: تل أبيب مستعدة للعودة للقتال وتنتظر الضوء الأخضر من أمريكا

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ إسرائيل رفعت حالة التأهب الجوي دفاعًا وهجومًا؛ في إشارة إلى جاهزية سلاح الجو لاعتراض أي صواريخ إيرانية، موضحة أن تل أبيب تضع عدة سيناريوهات، من بينها احتمال أن تباغت إيران إسرائيل بهجوم استباقي، كما تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ السيناريو الثاني يتمثل في قيام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربات استباقية لإيران؛ خشية استهداف القواعد الأمريكية في مطار بن جوريون، خاصة مع هبوط طائرات للتزود بالوقود عدة مرات خلال الأسبوع داخل المطار، مؤكدة أنه لا توجد تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية، رغم بقاء إسرائيل على أهبة الاستعداد منذ وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن مسؤولًا عسكريًا صرح لصحيفة "معاريف" بأن إسرائيل ترى أن إيران قد تحصر ضرباتها في الخليج العربي؛ ما يشير إلى سيناريو ثالث يستبعد جر إسرائيل مجددًا إلى الحرب، في حين ذكرت "يديعوت أحرونوت" وهيئة البث الرسمية أن إسرائيل تستعد لاحتمال إجهاض المفاوضات بين واشنطن وطهران، مع وجود عمليات منسقة إسرائيلية أمريكية مرتبطة بالعملية التي أعلن عنها ترامب.